Städtisches Begegnungszentrum in Lohmar : Sitzgruppe im Außenbereich der „Villa Friedlinde“ fängt Feuer

Im Außenbereich des städtischen Begegnungszentrums „Villa Friedlinde“ in Lohmar hat es am Dienstagabend gebrannt. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Eine überdachte Sitzgruppe im Park am städtischen Begegnungszentrum „Villa Friedlinde“ in Lohmar hat am Dienstagabend gebrannt. Feuerwehrleute hatten das Feuer zufällig auf ihrer Rückkehr von einem anderen Einsatz bemerkt.



Am Dienstagabend hat es in einem Park am städtischen Begegnungszentrum „Villa Friedlinde“ in Lohmar gebrannt. Eine überdachte Außensitzgruppe hatte Feuer gefangen. Sie wird seit Jahren als Generationentreff und überwiegend von Jugendlichen genutzt.

Wie die Feuerwehr dem GA vor Ort mitteilte, hatten die hölzerne Tischgruppe sowie das Überdach und die Fassade des Anbaus, auf den das Feuer übergegriffen hat, gebrannt. Dabei seien mehrere große Scheiben des Anbaus geplatzt.

