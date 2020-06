Traktor-Demo in Lohmar : Huuuuup, huuuuuuup!

Foto: Tobias Schnellhaus

Die Stadt Lohmar will von den Teilnehmern der Traktor-Demo am 18. Juni je zehn Euro Bußgeld kassieren - weil die Bauern bei ihrer Protestaktion nach 22 Uhr gehubt und so gegen das Landesimmissionsschutzgesetz verstoßen hatten. Eine Glosse von Bettina Köhl über das behördliche Nachspiel.

Die Überschrift zu diesem Text könnte mich 20 Euro kosten. Allerdings nur, wenn ich nach 22 Uhr hupe und damit die nächtliche Ruhe störe. Zehn Euro pro Hupen – so hoch ist das Bußgeld, das die Stadt Lohmar jetzt von den Veranstaltern der Traktor-Demo am 18. Juni fordert.

In einem Schreiben der Stadt heißt es: „Vor Ort wurde festgestellt, dass in der Zeit von 22.00 Uhr bis 22.28 insgesamt 170 Mal von den teilnehmenden Traktoren gehupt wurde. Hiermit ist der Tatbestand nach § 9 (1) Landesimmissionsschutzgesetz erfüllt.“ Im Gesetz steht, dass von 22 bis 6 Uhr Betätigungen verboten sind, „welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind“. Erntearbeiten wären übrigens bis 23 Uhr erlaubt gewesen.

Die Veranstalter der polizeilich genehmigten Bauern-Demo sollen jetzt 1700 Euro Bußgeld zahlen, zehn Euro pro Hupen. Ließ sich das überhaupt so genau feststellen? Wer an besagtem Abend zum Einschlafen Trecker statt Schäfchen zählte, hatte auf dem Feld bei Lohmar-Kreuznaaf lange zu tun. Rund 400 Landwirte bildeten dort mit ihren Fahrzeugen die Kontur eines übergroßen Traktors und des Kölner Doms nach – als Zeichen für regionalen Zusammenhalt.

Mit der Protestaktion wollten die Bauern auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam machen. Das könnte jetzt teuer werden.