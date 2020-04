Feuerwehr vermutet Brandstiftung : Auto geht auf Wanderparkplatz in Geislar in Flammen auf

Am Montagmorgen brannte ein weiteres Auto auf dem Waldparkplatz nahe der Siegaue. Foto: Ulrich Felsmann

Geislar Am frühen Montagmorgen hat die Feuerwehr ein brennendes Auto auf einem Parkplatz an der Siegaue gelöscht. Der Brand ist bereits der siebte Fall in einer Serie vergleichbarer mutmaßlicher Brandanschläge.



In der Nacht zum Montag ist erneut ein Auto auf dem Geislarer Wanderparkplatz an der L269 in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten das Feuer gegen 2.30 Uhr entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Es ist bereits der siebte Autobrand, der sich auf dem Parkplatz am Rande der Siegaue ereignet.

Das komplett in Brand stehende Auto wurde durch die Feuerwehr mit Wasser und Schaum gelöscht. Dass es sich bei dem Vorfall um Brandstiftung handelte, ist laut der örtlichen Einsatzkräfte wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.