Fahndung zurückgezogen : 21-Jähriger aus Eitorf ist wieder aufgetaucht

Eitorf Ein 21-Jähriger aus Eitorf ist nach seinem Verschwinden wieder aufgetaucht. Die Polizei hatte nach dem Vermissten gesucht.

Der vermisste 21-Jährige aus Eitorf ist am Dienstagnachmittag wieder aufgetaucht. Er war vermisst worden, nachdem er am Samstag die Wohnanschrift seiner Eltern verließ, um einen Arzttermin in Bonn wahrzunehmen. Weil die Polizei eine Eigengefährdung nicht ausschließen konnte, fahndete sie zunächst mit Fotos nach dem jungen Mann.