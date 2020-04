714 Infizierte : Linearer Zuwachs der Infektionen im Rhein-Sieg-Kreis

Abstrichzentrum in Hennef. Foto: Ingo Eisner

Rhein-Sieg-Kreis Im Rhein-Sieg-Kreis haben sich bisher 714 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Sechs Menschen starben an der Erkrankung. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie greifen.

Im Rhein-Sieg-Kreis haben sich bisher 714 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Verstorbenen verdoppelte sich am Freitag auf sechs, es sind jetzt jeweils einer in Bad Honnef, Meckenheim, Much und Swisttal und zwei in Sankt Augustin. Laut Gesundheitsamtsleiter Rainer Meilicke greifen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, „wir haben jetzt einen linearen Zuwachs der Infektionen“. Landrat Sebastian Schuster sieht angesichts der Größe des Rhein-Sieg-Kreises keinen Grund, wie im Kreis Ahrweiler am Wochenende Wanderparkplätze und Sehenswürdigkeiten abzusperren. Spiel- und Sportplätze sind ohnehin bereits geschlossen.

„Ich kann als Landrat keine Vorgaben machen, das ist Sache der Kommunen“, sagte Schuster am Freitag in der täglichen Pressekonferenz des Kreises. „Ich habe Verständnis, dass die Menschen am ersten warmen Frühlingswochenende in die Natur wollen – natürlich unter Einhaltung der Regeln und Abstände.“ Es sei bereits verabredet, dass der Ordnungsaußendienst verstärkt in Naturschutzgebieten kontrollieren soll. „Wir werden auch auf bestimmte exponierte Stellen wie das Drachenfelsplateau und den Peterberg schauen müssen“, sagte Schuster.

Infizierte Aktuelle Zahlen aus dem Rhein-Sieg-Kreis Im Rhein-Sieg-Kreis sind 714 Personen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Mehr als 3000 Menschen befinden sich in häuslicher Absonderung (Stand 3. April, 18.25 Uhr). 163 Personen sind wieder gesund. Sechs Menschen sind verstorben. Der Kreis gibt für die Kommunen zwei verschiedene Zahlen an: die Zahl der bestätigten Fälle insgesamt und die der aktuellen Fälle, wo geheilte Personen nicht mehr mitgezählt werden. Die Zahlen: Alfter (bestätigte Fälle 48/aktuell 37), Bad Honnef (44/37), Bornheim (50/34), Eitorf (30/25), Hennef (53/37), Königswinter (39/33), Lohmar (40/30), Meckenheim (51/42), Much (19/10), Neunkirchen-Seelscheid (24/12), Niederkassel (28/19), Rheinbach (30/26), Ruppichteroth (9/7), Sankt Augustin (73/60), Siegburg (53/36), Swisttal (21/16), Troisdorf (73/62), Wachtberg (23/18), Windeck (6/4).

Verschiedene Bürgermeister hatten die Bürger bereits dazu aufgerufen, auch in den Osterferien und an den Feiertagen zu Hause zu bleiben. Der Lohmarer Bürgermeister Horst Krybus appellierte am Freitag: „Schränken Sie persönliche Kontakte ein und bleiben Sie auf Distanz – auch wenn es schwerfallen wird, die Osterfeiertage nicht, wie gewohnt, im Kreis der erweiterten Familie oder mit Freunden zu feiern.“

Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises baut unterdessen ein Entlassmanagement für geheilte Corona-Patienten auf, denn auch hier steigen die Zahlen deutlich. „Wir haben am Montag und Dienstag über 100 Menschen, die wir entlassen können“, sagte Meilicke. Mitarbeiter des Kreishauses übernehmen das im Auftrag des Gesundheitsamtes. Meilicke berichtete aber auch, dass es Fälle gibt, in denen Personen erst in der Quarantäne Erkältungssymptome entwickelt haben, sodass die Isolation verlängert werden musste.

Der Leiter des Gesundheitsamtes appellierte noch einmal an die Ärzte, nur solche Patienten explizit als Sars-CoV-2-Verdachtsfall ins Abstrichzentrum zu schicken, die die formellen Kriterien dafür erfüllen. Wer sich nur zur Sicherheit testen lassen möchte, kann das mit Überweisung des Arztes machen, ohne dass sofort die Maschinerie des Infektionsschutzgesetzes anläuft. Die Kapazitäten in den drei Abstrichzentren sind vorhanden. Nach wie vor gilt dort: nur mit Überweisung und Termin.

Unterdessen gehen beim Rhein-Sieg-Kreis Bewerbungen von Ärzten und Medizinstudenten ein, die zum Teil aus dem Ausland zurückkehren mussten. „Wir werden nach und nach davon Gebrauch machen. Ein Behelfskrankenhaus kann man nicht ohne Ärzte und Pfleger betreiben“, sagte Meilicke mit Blick auf die geplante Einrichtung in Troisdorf.