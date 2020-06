Corona-Fall in Niederkasseler Kita : Kleinkind infizierte sich in der Familie

Niederkassel. Das mit Sars-Cov-2 infizierte Kind aus einer Kindertagesstätte in Niederkassel ist von einem Elternteil angesteckt worden. Die Gruppe des Kindes wurde vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

In der Stadt Niederkassel gibt es nach Bekanntwerden eines Infektionsfalls in einer Kita aktuell keine weiteren Corona-Infektionen, die im Zusammenhang mit der betreffenden Einrichtung stehen. Das bestätigte Niederkassels Beigeordneter Carsten Walbröhl am Freitag auf GA-Anfrage. Wie berichtet, hatte sich in der vergangenen Woche ein Kind in einer Kita infiziert, laut Walbröhl über einen Elternteil.