Für zwei Jahre : Junge Union Rhein-Sieg legt Agenda fest

Rhein-Sieg-Kreis Am Samstag hat die Junge Union Rhein-Sieg ihren Kreisvorstand im Amt bestätigt und damit auch die Agenda für die kommenden zwei Jahre formuliert.

Nicht immer haben sich Vorstand und Mitglieder der Jungen Union (JU) in den vergangenen Jahren so harmonisch präsentiert wie am Samstagabend, gab Angelina Kreuter zu erkennen: "Ich habe gelernt, dass 27 Leute auch 27 Meinungen haben und keine Meinung wie die andere ist." Kreuter sei es gelungen, die Kräfte im Vorstand zu bündeln und den Zusammenhalt zu stärken, war aus den späteren Grußworten und der Aussprache der Rechenschaftsberichte zu hören. "Ich glaube, der Kreisverband ist heute so geschlossen wie noch nie", gratulierte André Hess, Kreisvorsitzender der JU im Rhein-Erft-Kreis und erinnerte mit einem Augenzwinkern an so manches "Überraschungs-Ei" in früheren Sitzungen.