Frankfurter Straße/Fritz-Jacobi-Straße : Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hennef

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Hennef

Hennef In Hennef ist es am Montagabend auf der Fritz-Jacobi-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten gekommen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend gegen 23 Uhr in Hennef gekommen. Nach ersten Informationen von vor Ort wollte ein 19-Jähriger in seinem Ford Fiesta aus Richtung Hennef kommend nach links auf die Fritz-Jacobi-Straße abbiegen.