Zwei Verletzte : 62-jähriger Autofahrer kollidiert mit drei Autos auf B8 bei Hennef

Am Dienstagnachmittag hat ein 62-Jähriger aus Sankt Augustin einen Unfall mit mehreren Personen an der Kreuzung B8/Ausbauende A560 verursacht. Wie die Polizei am Abend mitteilte, befuhr der Mann die B8 aus Uckerath kommend in Richtung A560. Als er auf die Kreuzung zu fuhr, übersah er das Ende eines Rückstaus und kollidierte mit drei weiteren Pkw.