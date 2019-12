Unfall auf L333 bei Hennef : 70-Jähriger kippt mit Auto auf Seitenstreifen

Hennef/Eitorf Ein 70-Jähriger ist bei einem Autounfall auf der L333 zwischen Hennef und Eitorf verletzt worden. Der Mann hatte zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Ein 70-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Alleinunfall auf der L333 zwischen Hennef und Eitorf verletzt. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort war der Mann am Freitagabend gegen 22 Uhr in Richtung Eitorf unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Auf dem unbefestigten Seitenstreifen am Straßenrand kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam so zum Stehen. Der Mann war zunächst in seinem Auto eingeschlossen. Mitarbeiter des Rettungsdienstes zogen den 70-Jährigen bei Eintreffen aus seinem Fahrzeug.