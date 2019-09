Erweiterung des Verwaltungsgebäudes : Strabag erweitert Standort in Hennef

Info

Derzeit baut die Strabag AG, Bereich Bonn, im Straßen- und Tiefbau unter anderem an folgenden Orten: Erschließung Industriepark Kottenforst in Meckenheim, Außenanlagen der Neubauten für das UN-Klimasekretariat in Bonn, Überbauung der Bahnlinie S 13 in Bonn-Ramersdorf und Außenanlagen für das Herzzentrum der Unikliniken auf dem Venusberg. Weiterhin auf dem Apostelpfad in Bornheim, der Turmstraße in Rheinbach sowie auf dem P+R-Parkplatz in Wuppertal-Dornap und auf der K 38 in Overath. Auch an der Erschließung der ehemaligen Gallwitz-Kaserne, einem Großbauprojekt in Bonn, ist der Strabag-Standort beteiligt.