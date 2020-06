Täter gesucht : Mitarbeiterin verhindert Raub auf Tankstelle in Hennef

Mitarbeiterin verhindert Raub auf Tankstelle in Hennef

Ein bewaffneter Räuber hat in Hennef eine Tankstelle überfallen. (Symbolbild) Foto: dpa (Symbolbild)

Hennef Am Donnerstag wollte ein Mann eine Tankstelle in Hennef ausrauben. Unter einem Vorwand konnte eine Mitarbeiterin den Raub verhindern.

Am Donnerstagnachmittag hat ein bislang unbekannter Mann versucht, gegen 17.15 Uhr die SB-Tankstelle an der Frankfurter Straße in Hennef zu berauben.