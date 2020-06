Nach Corona-Pause : Hennefer Kur-Theater plant den Neustart nach der Sommerpause

Das Programm

Am Freitag, 21. August, startet das Halbjahrsprogramm mit „Antweiler, Graf und Co“. Volker Weininger unterhält am Freitag, 11. September, als „Sitzungspräsident“. Am Freitag, 18. September, wird das „Hennefer Sofa“ nachgeholt. Jürgen Becker präsentiert sein Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ am Freitag, 20. November. Am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Oktober, treten die Paveier unplugged („usjestöpselt“) auf.

Zudem sind Auftritte von Pause und Alich im November sowie Müller und Etienne im Dezember geplant. Die Band Still Collins spielt am Freitag, 8. Januar, 2021 „Ballads and Lovesongs“ von Phil Collins und Genesis. eiu