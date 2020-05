Ohne Maske durch die Wipfel : Kletterwald Hennef eröffnet Saison

Hennef Der Kletterwald Hennef hat die Saison eröffnet - unter strengen Infektionsschutzregeln. Hoch oben auf den Plattformen oder auf den Brücken darf die Mund-Nase-Schutzmaske allerdings abgenommen werden. Höchstens 17 Besucher können gleichzeitig dort unterwegs sein.

Er liegt in bester Lage zwischen Köln und Bonn und verspricht Abenteuer in der Natur: Seine 14 Routen heißen „Himalaya“, „Alpen“ oder „Vogesen“. Die Rede ist vom Hennefer Kletterwald gegenüber der Sportschule, der durch die Corona -Krise den Saison-Auftakt verschieben musste und erst vor einer Woche unter strengen Infektionsschutz-Auflagen wieder öffnen durfte.

Desinfektionsmittel und Plexiglas-Spuckschutz

Klettern in Zeiten von Corona ist anders. Desinfektionsmittel stehen bereit, beim Betreten des Kletterwaldes und während der Einweisung durch die Trainer ist Masketragen Pflicht.

Das Betreiberteam hat sogar einen großen, an einem Seil beweglichen Spuckschutz gebaut, durch den die Trainer durchgreifen können, um den Gästen beim Anlegen ihres Klettergeschirrs zu helfen. Das Team desinfiziert die Ausrüstung nach jedem Benutzen.

Vor Corona hatte der Borkenkäfer zugeschlagen

Natürlich läuft alles nur mit angezogener Handbremse. Normalerweise bewegen sich in dem Areal, das seit seiner Eröffnung im Jahr 2011 bis zu 45 000 Gäste pro Jahr begrüßt, um die 250 Kletterfreudige gleichzeitig.

„Wir hoffen jetzt natürlich, dass trotz der Beschränkungen die Gäste zu uns kommen“, sagte Lerch. Am Freitag waren es bei strahlendem Sonnenschein eine ganze Reihe von Besuchern, so wie Familie Wilke aus Sankt Augustin.

„Wir haben zwar auch einen Kletterwald in unserer Stadt, kommen aber seit drei Jahren regelmäßig nach Hennef“, berichtete Gunni Wilke, die mit Ehemann Martin, Tochter Carlotta (12) und Sohn Mattes (7) das schöne Wetter nutzte.

Während der Vater die frische Waldluft auf einer Bank genoss, ließen sich Mutter und Kinder von Daniel Lerch einweisen. Besonders Mattes und Carlotta hatten beim Klettern und beim Seilbahnfahren riesigen Spaß. „Klettern ist mein Hobby. Ich gehe auch regelmäßig in eine Kletterhalle“, sagte Carlotta.

Wer den Hennefer Kletterwald besuchen möchte, sollte die Corona-Teilnahmebedingungen, die auf der Website zu finden sind, zu Hause ausdrucken und ausgefüllt mitbringen, so Lerch. Kostenlose Parkplätze in ausreichender Zahl stehen nach seinen Angaben an der Sportschule zur Verfügung.