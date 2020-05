Folgenschwerer Unfall auf der A3 : Kleintransporter stürzt Autobahn-Böschung bei Hennef herunter

Ein Kleintransporter aus der Slowakei ist am Donnerstagmittag auf der A3 aus ungeklärten Gründen die Böschung herunter gestürzt. Foto: Matthias Kehrein

Hennef Am Donnerstagmittag ist ein Kleintransporter aus der Slowakei aus noch ungeklärten Gründen die Fahrbahnböschung auf der A3 herunter gestürzt. Fahrer und Beifahrer verletzten sich dabei und mussten medizinisch versorgt werden.

Kurz vor 12 Uhr am Donnerstag kam es auf der Autobahn A3 bei Hennef zu einem folgenschweren Unfall eines Kleintransporters. Aus noch nicht geklärten Gründen ist der aus der Slowakei stammende Transporter laut Aussage der Polizei die Böschung am Fahrbahnrand herunter gestürzt. Die beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

Nach Polizeiangaben vor Ort muss der Transporter in Richtung Kreuz Bonn/Siegburg fahrend zunächst gegen die Mittelleitplanke gefahren sein. Danach habe der Fahrer mutmaßlich vollkommen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist seitlich über die dortige Außenleitplanke in die Böschung herunter gestürzt. Der Kleintransporter blieb dann im Gehölz der Böschung stecken.

Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Köln-Merheimer Klinik transportiert wurde. Auch der Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in die Uni-Klinik Bonn gebracht.