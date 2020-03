Bauprojekt in Hennef : Der neue Horstmannsteg nimmt Gestalt an

Der neue Horstmannsteg nimmt Gestalt an. Foto: Ingo Eisner

Hennef Im vergangenen August haben die Abrissarbeiten am Horstmannsteg begonnen. Derzeit werden an dem 3,4 Millionen Euro teuren Neubau über der Sieg Betonarbeiten durchgeführt. Noch in diesem Sommer soll die neue Brücke zwischen Alfter und Hennef fertig sein.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingo Eisner

Der Bau geht voran: Nachdem bereits im Dezember die klaffende Lücke über die Sieg zwischen Alfter und Hennef geschlossen und der Brückenschlag vollzogen wurde, gehen die Montagearbeiten des neuen Horstmannstegs weiter.

Bisher wurden laut Stadt Hennef drei der für den Steg benötigten elf schweren Platten betoniert. „Diese Betonage ist voraussichtlich Anfang April abgeschlossen“, sagte die stellvertretende Stadtsprecherin Mira Steffan. „Danach folgt die Ausstattung mit Geländer und Beleuchtung.“