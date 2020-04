Kosten von 30 Millionen Euro : Hennef verfeinert die Planungen für Blankenberg

Hennef Seit zwei Jahren beschäftigt sich die Stadt mit einem Integrierten Handlungskonzept. Die marode Stadtmauer soll saniert werden, ein Kultur- und Heimathaus gebaut werden und eine Lösung für das Verkehrsproblem gefunden werden.

Es ist eines der größten Projekte, das in den kommenden Jahren in Hennef gestemmt wird. Seit zwei Jahren beschäftigt sich die Stadt mit einem Integrierten Handlungskonzept, das den Ort attraktiver machen soll. Dazu gehört neben dem Bau eines Kultur- und Heimathauses und der Lösung des Verkehrsproblems als größter Baustein die Sanierung der maroden Stadtmauer. Neben dem Verkehrsaspekt und den Fragen des Denkmalschutzes sind es vor allem die Finanzen, die bei dem Projekt, das bei geschätzten Gesamtkosten von mehr als 30 Millionen Euro die Stadt in den kommenden 15 Jahren beschäftigen wird, eine gewichtige Rolle spielen.