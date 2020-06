Scheiben eingeschlagen : Streifenwagen vor der Polizeiwache in Hennef demoliert

Hennef Vor der Polizeiwache in Hennef sind die Scheiben von drei Streifenwagen eingeschlagen worden. Die Wache war zum Zeitpunkt der Tat zwar besetzt, aufgefallen sind die Beschädigungen aber nicht direkt.

Auf dem Parkplatz vor der Polizeiwache in Hennef in der Lindenstraße sind in der Nacht von Freitag auf Samstag die Scheiben von drei Streifenwagen eingeschlagen worden. Das bestätigte die Siegburger Pressestelle der Polizei.

Die Wache in Hennef ist 24 Stunden an sieben Tagen die Woche besetzt. Dennoch ist die Tat nicht sofort bemerkt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Die Beamten vermuten, dass die Scheiben mit einem Nothammer eingeschlagen wurden. Polizeipressesprecher Stefan Birk sagt: „Es ist schon dreist, was da passiert ist.“ Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung - die kann an Einsatzmitteln der Polizei besonders schwer bestraft werden. Den Tatzeitpunkt grenzen die Beamten auf die Zeit zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr am späten Freitagabend ein.