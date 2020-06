Schub für die Leichtathletik : Hennef stärkt Sportanlagen an Gesamtschule Meiersheide

Hennef Die Stadt Hennef hat 200.000 Euro in die neuen Sportanlagen an der Gesamtschule Meiersheide investiert. Vor allem die Leichtathletik-Sportarten werden dadurch gestärkt. Nach den Sommerferien soll die Einweihung stattfinden.

„Mit dieser Erweiterung der bereits vorhandenen Sportstätten erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch der Gesamtschule, auch künftig Leichtathletik anbieten zu können“, sagte Pipke. Es sei eine weitere gute Investition in die Infrastruktur der Sportstadt Hennef und in die Ausstattung der Schulen, denn bisher gibt es nur am Hennefer Schulzentrum im Stadion eine Leichtathletikanlage, so der Bürgermeister weiter.