Unfall an Hennefer Bahnübergang : Seniorin überquerte Bahngleise bei geschlossenen Schranken

Polizei und Feuerwehr waren am ersten Weihnachtstag bei einem Zugunfall in Hennef im Einsatz. Foto: Feuerwehr Hennef

Hennef In Hennef ist am Mittwoch eine 78-jährige Frau an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und getötet worden. Nach derzeitigem Stand hatte die Seniorin versucht, die Bahngleise trotz der geschlossenen Schranken zu überqueren.

In Hennef ist eine 78-jährige Frau am ersten Weihnachtstag von einem Zug erfasst und getötet worden. Wie nun ein Sprecher der Polizei am Donnerstag auf telefonische Anfrage des GA angab, hatte die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand versucht, die Gleise bei geschlossenen Schranken zu überqueren.

Wie Polizei und Feuerwehr am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Unfall gegen 10.45 Uhr an einem Bahnübergang. Der Lokführer des mit 31 Passagieren besetzten Zuges, der in Richtung Au unterwegs war, versuchte demnach vergeblich, mit Warnsignalen und einer Notbremsung den Unfall zu verhindern.

Trotz der unverzüglich eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verstarb die Seniorin noch an der Unfallstelle. Der Lokführer und die 31 Passagiere im Zug wurden von der Feuerwehr und einem Notfallseelsorger betreut. Der Lokführer wurde von einer Kollegin ersetzt, die den Zug gegen 12 Uhr in den Bahnhof Hennef fuhr, so dass alle Passagiere aussteigen konnten.

In Hennef wurde eine Fußgängerin von einem Zug erfasst und getötet. Foto: Feuerwehr Hennef

Neben der Feuerwehr waren die Polizei, die Bundespolizei, der Notfallmanager der Bahn, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Christoph 3 vor Ort. Die Feuerwehr holte den mit dem Hubschrauber eingeflogenen Notarzt von der Landestelle an der Bachstraße ab.

Während der Unfallaufnahme war die Straße „An der Brölbahn“ gesperrt. Auch die Bahnstrecke war gesperrt.

(AFP/wom)