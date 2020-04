Tierrettung : Bulle steckt im Morast in Hennef fest

Bulle steckt im Morast in Hennef fest

Am Adscheider Bach steckt der Jungbulle im Matsch. Foto: Feuerwehr Hennef

Hennef Eine extrem aufwendige Bergungsaktion hat am Montagvormittag die Hennefer Feuerwehr in Atem gehalten. 16 Wehrleute brauchten Stunden, um ein Rind aus dem Matsch zu ziehen.

Mehrere Stunden hat am Montagvormittag die Rettung eines jungen Bullen gedauert, der am Adscheider Bach im Morast feststeckte. Das etwa 1300 Kilogramm schwere Tier war laut Bericht der Hennefer Feuerwehr so tief eingesunken, dass es sich nicht mehr bewegen konnte. 16 Feuerwehrleute waren dreieinhalb Stunden mit der aufwendigen Bergung beschäftigt.