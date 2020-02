Polizei ermittelt : Bewaffneter raubt Modegeschäft in Hennef aus

Bewaffneter raubt Modegeschäft in Hennef aus

Hennef Mit einer Pistole bewaffnet betrat ein Mann am Mittwochmittag ein Geschäft in Hennef, bedrohte die Angestellte und erbeutete Bargeld. Der Täter konnte fliehen, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochmittag ein Modegeschäft am Adenauerplatz in Hennef ausgeraubt. Der Unbekannte betrat gegen 12.55 Uhr das Geschäft, bedrohte die Verkäuferin, die zu diesem Zeitpunkt alleine dort war, mit einer schwarzen Pistole und verlangte das Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte.