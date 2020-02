Am Berufskolleg Siegburg : „Crash Kurs NRW“ klärt Schüler über Unfallgefahren auf

Siegburg Das Präventionsprogramm „Crash Kurs NRW“ möchte Fahranfänger für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren. Rund 200 Schüler waren zu dem Vortrag ins Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises gekommen.

„Von dem Augenblick, an dem du das Fahrzeug auf dich zukommen siehst, bis zu deinem Tod, vergeht eine Sekunde. Eine Sekunde, in der so viel passiert. Nichts von alle dem kannst du beeinflussen. Du bist nicht angeschnallt. Du wiegst auf einmal 3000 Kilogramm. Deine Knie brechen, das Lenkrad bricht, die Lenksäule bohrt sich in deinen Brustkorb, noch 0,3 Sekunden, dein Kopf knallt durch die Scheibe …“ Die Stimme aus dem Off beschreibt minutiös, was bei einem schweren Unfall passiert.