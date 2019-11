Durchsuchung in Bröl : Zoll nimmt Cannabisplantage in Hennef hoch

Zoll nimmt Cannabisplantage in Hennef hoch

Durchsuchung in Bröl

Hennef In Hennef-Bröl wird zurzeit eine Cannabisplantage durchsucht. Vor Ort sind Einsatzkräfte von Polizei und Zoll.

Einsatzkräfte von Polizei und Zoll sind am Donnerstagmorgen in Hennef-Bröl im Einsatz. Nach ersten Informationen soll es sich um eine große Anlage in einem Gebäude handeln. Zuständig für die Durchsuchung ist das Hauptzollamt Essen.