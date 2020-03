Täglich Staus in Warth : Bahnübergang in Hennef kommt nicht vor 2027

Hennef Die Geduld der Verkehrsteilnehmer wird am Bahnübergang Hennef-Warth täglich auf die Probe gestellt. Bis dort eine Unterführung entsteht, wird es noch einige Jahre dauern.

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die Stadt Hennef an der Brölbahn quasi „in vorauseilendem Gehorsam“ einen Kreisverkehr errichtete. Schließlich sollte dort statt des angrenzenden, beschrankten Bahnübergangs, der täglich Staus produziert, eine Unterführung entstehen, um die Verkehrssituation kurz vor der Autobahn zu entlasten. Es siedelte sich in unmittelbarer Nähe ein kleines Gewerbegebiet an, in Ausschusssitzungen entschieden sich die Kommunalpolitiker sogar für eine Brückenvariante, über die künftig die S-Bahnen und Regionalzüge rollen sollten – und danach tat sich jahrelang nichts.