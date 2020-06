Auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebt : 19-Jähriger aus Steinbruchsee in Hennef gerettet

Der 19-Jährige sei mit Bekannten in dem See schwimmen gewesen und nicht mehr aufgetaucht. Foto: Wimmeroth

Hennef Gerade noch rechtzeitig haben Einsatzkräfte einen 19-Jährigen aus einem Steinbruchsee in Hennef gezogen. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde der 19-Jährige wiederbelebt.

Rettungskräfte haben einen 19-Jährigen gerade noch rechtzeitig aus einem Steinbruchsee in Hennef-Eulenberg gezogen. Er konnte am Freitag auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbelebt werden, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Der junge Mann aus dem rheinland-pfälzischen Altenkirchen sei mit Bekannten in dem See schwimmen gewesen und nicht mehr aufgetaucht. Es habe einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben, um ihn wiederzufinden, sagte der Polizeisprecher. Wie es zu dem Badeunfall kam, war zunächst unklar.