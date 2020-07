Amtsgericht Siegburg : Opfer bittet um milde Strafe für Angeklagten

Siegburg Er brach seiner Freundin das Nasenbein, beleidigte und bedrohte sie. Ein 55-Jähriger Sankt Augustiner musste sich dafür jetzt vor Gericht verantworten. Das Opfer bat den Richter um Milde.

Eine solche Bitte wird Richter Sven Kurtenbach wohl selten hören: Eine als Zeugin und Tat­opfer vorgeladene 47-Jährige bat „etwas Strafe muss sein, aber bitte nicht in den Knast“. Dem folgte Richter Kurtenbach, denn rein rechtlich gesehen reichte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je zehn Euro für einen 55-jährigen Sankt Augustiner, der am 18. Mai des vergangenen Jahres seiner Freundin das Nasenbein gebrochen und einige blaue Flecke zugefügt hatte. Außerdem hatte er sie beleidigt und bedroht. Den weiteren Tatvorwurf der Freiheitsberaubung hatte das Gericht in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft bereits fallen gelassen und nach Strafprozessordnung eingestellt.