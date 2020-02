Fall aus Sankt Augustin : Männer stehen nach brutalem Überfall vor Bonner Gericht

Bonn/Sankt Augustin Drei Männer stehen wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung in Sankt Augustin-Meindorf vor dem Bonner Landgericht. Sie sollen einen 46-Jährigen wegen Drogen in dessen Wohnung angegriffen haben.

„Ihr seid eine Bande, die den Leuten einfach nur weh tut“, sagte das Überfallopfer am Dienstag bei seiner Vernehmung im Zeugenstand aus und schaute die ihm gegenüber sitzenden Angeklagten vorwurfsvoll an. Der 46-Jährige, der auch als Nebenkläger auftritt, schilderte seine Sicht der Dinge sehr emotional. Der Türke habe ein paar Wochen vor der Tat einen Landsmann kennengelernt, man habe sich verstanden und so habe er sich nicht gewundert, als er am Tatabend einen Anruf erhielt: „Bist du zu Hause?“, habe der neue Bekannte gefragt und ob er mit einem weiteren Freund vorbeikommen dürfe.

Tat mithilfe einer DNA-Spur nachgewiesen

Die Tat selbst geschah bereits am 21. Juli 2014 in Sankt Augustin Meindorf, den Tätern auf die Spur zu kommen, nahm aber einige Zeit in Anspruch. Dem ersten Angreifer konnte die Tat schließlich mithilfe einer DNA-Spur nachgewiesen werden, die er an einem Wasserglas seines Opfers hinterlassen hatte. Jahre später hatte sich der heute 28-Jährige in Augsburg nämlich an einer weiteren Straftat beteiligt: Als falsche Polizisten hatten er und seine dortigen Komplizen einen Rentner um 45 000 Euro betrogen. Bei einem Abgleich kam dann dank der gesicherten DNA-Probe heraus, dass der Mann auch an dem Überfall beteiligt sein könnte.