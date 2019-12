Gerichtsurteil in Siegburg : 24-Jähriger muss Geldstrafe nach Drogenkonsum zahlen

Siegburg Das Gericht in Siegburg hat einen 24-Jährigen aus Sankt Augustin zu einer Geldstrafe verurteilt. Der junge Mann kaufte Drogen und gab diese anschließend weiter. Den Tatvorwurf des unerlaubten Drogenhandels sah die Kammer allerdings als nicht bestätigt.

Neunmal Abgabe und einmal Besitz einer größeren Menge Marihuana macht in Summe 2700 Euro Strafe, gerechnet als 90 Tagessätze zu je 30 Euro. So urteilte jetzt ein Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Herbert Prümper in Siegburg. Dem wegen Drogenbesitz und Drogenweitergabe angeklagten 24-jährigen Sankt Augustiner kam dabei zu Gute, dass er in keiner Weise vorbestraft ist. Und mit der aktuellen Geldstrafe gilt er auch nicht als vorbestraft.