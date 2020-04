Zwischen Hoffen und Bangen : Coronavirus trifft Gastronomen im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Der Lockdown hat Restaurants und Hotels in der Region hart getroffen. Von einem Tag auf den anderen war Schluss: Keine Einnahmen mehr. Mit kreativen Ideen, der Solidarität der Gäste und dem Entgegenkommen der Vermieter hoffen sie, die Corona-Krise durchzustehen.

Der 16. März ist für Igor Blasevic ein besonderes Datum: 2016 hat er an diesem Tag sein Restaurant „Be Real“ in Siegburg eröffnet. Genau vier Jahre später musste er es wegen der Corona-Pandemie schließen – zumindest vorübergehend. Wie all seine Kollegen der Gastronomiebranche. Wann Restaurants und Hotels wieder öffnen, ist unklar. Die Wirte und Hoteliers in der Region gehen ganz unterschiedlich mit der Krise um.