Kreis testet bei Willms-Fleisch : Erste 30 Corona-Tests in Fleischbetrieb in Ruppichteroth negativ

Die Mitarbeiter der der Firma Willms in Ruppichteroth werden zurzeit erneut getestet. Das Foto entstand bei den ersten Tests im Mai. Foto: Nicolas Ottersbach

Ruppichteroth Auf Anordnung des Landes NRW müssen 692 Mitarbeiter des fleischverarbeitenden Betriebs auf Sars-CoV-2 getestet werden. Die ersten 30 ausgewerteten Ergebnisse zeigen keine Corona-Fälle. Die Firma Willms will künftig auf Werksverträge verzichten.

Nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hat das Land NRW neue Massentests in fleischverarbeitenden Unternehmen angeordnet. Auch die Beschäftigten der Firma Willms Fleisch in Ruppichteroth werden seit Montag erneut auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. Wie Kreissprecherin Rita Lorenz auf GA-Anfrage mitteilte, gingen am Mittwoch die ersten 30 Ergebnisse von bisher 692 Tests ein: „Alle negativ.“

Bereits Mitte Mai hatte das Kreisgesundheitsamt rund 700 Abstriche bei Willms-Mitarbeitern genommen. Damals wurden keine Corona-Fälle festgestellt. Der Rhein-Sieg-Kreis will am Donnerstag weitere Ergebnisse verkünden.

Corona-Infektionszahlen im Kreis weiter niedrig

Kreisweit sind die Corona-Zahlen weiterhin niedrig. Es gibt in den 19 Kommunen nur noch zehn aktuelle Fälle. Im Vergleich zum Dienstag haben sich die Zahlen kaum verändert. Es wurde kein neuer Corona-Fall gemeldet. Dafür konnten sieben weitere Personen aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden.

Aktuell müssen nur noch 70 Personen auf Anordnung der Ordnungsämter zu Hause bleiben. Zum Vergleich: Zum Höhepunkt der Pandemie Mitte April waren es mehr als 3000. Stand Mittwochabend sind folgende Kommunen ohne aktuelle bestätigte Corona-Infektionen: Alfter, Bad Honnef, Eitorf, Meckenheim, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Rheinbach, Ruppichteroth, Sankt Augustin, Swisttal, Troisdorf und Wachtberg.

Willms will Mitarbeiter künftig fest anstellen

Die Unternehmensgruppe Willms hat auf die Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie reagiert und bereits am Dienstag angekündigt, ab dem 1. Januar 2021 im Kerngeschäft auf Werksverträge zu verzichten und die Mitarbeiter fest im Unternehmensverbund einzustellen.

Mit diesem Schritt wolle das Unternehmen seiner „gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und zugleich die Erzeugung und Herstellung von Fleisch und Fleischprodukten am Standort Deutschland auch in Zukunft sicherstellen“, teilte ein Sprecher mit.

„In den nächsten Monaten wird das Unternehmen ein Konzept erarbeiten, um die Mitarbeiter in die Unternehmensgruppe zu integrieren.“ Gegenstand des Konzepts seien unter anderem die Zeiterfassung und die Wohnsituation der Mitarbeiter.

Die Unternehmensgruppe Willms wird in zweiter Generation von Hubert Willms geführt und hat sich auf die Herstellung von Fleisch, Wurst und Fertigprodukten für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert.