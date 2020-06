Neustart im Vereinsleben : Chöre im Rhein-Sieg-Kreis proben mit Abstand

Rhein-Sieg-Kreis Ungewohnte Distanz: Sänger und Chorleiter im Linksrheinischen üben während der Corona-Pandemie auf Abstand.

Drei Meter Mindestabstand, vier Meter in die „Ausstoßrichtung“, zehn Quadratmeter Raum pro Person und eine gute Durchlüftung der Innenräume: Die Auflagen des Landes NRW für Chorproben sind in Corona-Zeiten auch nach der Modifizierung der Schutzverordnung Ende Mai immer noch sehr streng. Grund ist der große Aerosolausstoß (kleinste Partikelchen eines heterogenen Gemisches aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen) beim Singen.

Nach dem Beginn der Einschränkungen Mitte März durfte auch im Rhein-Sieg-Kreis in der Gemeinschaft nicht mehr gesungen werden. Um auf ihr Hobby nicht gänzlich zu verzichten, haben Chöre jetzt neue Wege des gemeinsamen und individuellen Singens gefunden. Andere proben schon seit Mitte Mai in kleinen Gruppen.

Das Land NRW hat in seiner modifizierten Coronaschutz-Verordnung , die ab dem 30. Mai gilt, auch den Kultur-Paragraphen den veränderten Pandemiezahlen angepasst. So wurden die Vorgaben für Sänger dahingehend aktualisiert, dass die „ Ausstoßrichtung “ von sechs auf vier Meter reduziert, während der seitliche Abstand mit drei Metern beibehalten wurde. Die Verordnung mit Verhaltens-Empfehlungen hat der Chorverband NRW auf seiner Internetseite unter www.cvnrw.de aufgeführt. trs

Mit dem Maßband hatte schon vor rund drei Wochen René Breuer den Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Oedekoven vermessen. Zur Abstandssicherung zwischen den Sängern stehen in jeder Ecke Stühle und Tische, für getrennte Ein- und Ausgänge ist donnerstags und freitags gesorgt. Denn dann proben stundenlang jeweils fünf bis sechs Sänger aus dem Jugend- und Kirchenchor Oedekoven sowie dem Kinderchor der Alfterer Mittelgemeinden Stücke aus ihren bisherigen Repertoires.

Ab und zu werden auch neue Songs erarbeitet. Das Interesse an den Proben ist groß. Aber auch für den 52-jährigen Chorleiter sind die regelmäßigen Treffen ausgesprochen wichtig, denn „es geht dabei um die Freude am Singen und um den Zusammenhalt des Chores“, findet er. Während Breuer mit dem Kirchenchor einzelne Passagen aus Mozarts Messe „Piccolomini“ gesanglich verfeinert – die abgesagte Aufführung soll nachgeholt werden – stehen bei den Kindern und Jugendlichen Pop- und Rocksongs auf dem Programm.

Videos zum Einsingen auf Youtube

Stolz auf die Online-Proben der „Missa Brevis“ von Robert Jones ist dagegen der Pfarr-Cäcilien-Chor St. Petrus und Paulus Odendorf. Mühevoll hat der 19-jährige Chorleiter Benjamin Bosbach die einzelnen Stimmen auf verschiedenen Dateien eingespielt, damit die Sänger parallel zu seiner Stimme ihre Parts einüben können. Um den Damen und Herren zwischen 30 und 86 Jahren auch ein wenig Probenalltag zu vermitteln, bietet der junge Chorchef außerdem auf Youtube die Möglichkeit zum Einsingen an. Das nicht gelistete Video visualisiert körperliche sowie stimmliche Lockerungsübungen mit Höhen und Tiefen, denn die Stimmen sollen auch in Corona-Zeiten gut „geölt“ bleiben.

Onlineproben werden für die Swisttaler auch in den nächsten Wochen noch das Thema sein. Denn die erste gemeinsame Chorprobe ist nach einer Entscheidung der Pfarreiengemeinschaft Swisttal erst nach den Sommerferien angedacht. „Dann werden wir uns zunächst in kleinen Gruppen zu Stimmproben treffen. Denn wir möchten schon gerne nach langer Pause im Gottesdienst Ende September/Anfang Oktober auftreten“, berichtete Bosbach.

Die Sänger filmen sich beim Singen per Handy oder Kamera selber – für die meisten eine Premiere. Anschließend schicken sie ihre Videos zurück, so dass diese am PC zusammengeschnitten werden können. Ein spezielles Programm trennt Stimmen und Gesichter und legt sie so aufeinander, „dass wir am Ende ein Gesamtbild des Chores haben“, sagte die Chorchefin. Einige der fertiggestellten Clips sind jetzt in eigens eingerichteten Youtube Kanälen zu sehen und zu hören. „Die Produktion ist zeitaufwändig, aber für die Sänger und Fans unserer Musik wichtig – als eine Art Ersatz für die ausgefallenen Konzerte.“