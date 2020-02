Naturschutzbeirat beschließt Abschussquote : Abschuss von Kormoranen im Rhein-Sieg-Kreis freigegeben

Rhein-Sieg-Kreis Der Naturschutzbeirat des Rhein-Sieg-Kreises hat die Jagdfreigabe von maximal 100 Kormoranen jährlich beschlossen. Grund ist eine Gefährdung der heimischen Fischpopulation.

In Teilen des rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreises dürfen von nun an Kormorane geschossen werden. Der Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einem entsprechenden Antrag der Sieg-Fischerei-Genossenschaft Hennef (SFG) bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zugestimmt und die SFG von den Verbotsvorschriften in den Naturschutzgebieten und Gebieten der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Gebiete) an Sieg, Agger und Bröl befreit. Demnach dürfen Personen mit einem gültigen Jagdschein dort jährlich maximal 100 der Vögel schießen.