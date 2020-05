Corona-Tests in Ruppichteroth : 760 Mitarbeiter von Schlachtbetrieb werden getestet

Bei der Firma Willms laufen Tests auf Sars-CoV-2. Das Foto zeigt Studenten der Uni Bonn, die an den Untersuchungen beteiligt sind. Foto: Nicolas Ottersbach

Rhein-Sieg-Kreis Auf Anordnung des Landes führt der Kreis seit dem Wochenende vorsorglich eine Massenuntersuchung bei Willms Fleisch in Ruppichteroth durch. Am Montag liefen weitere Tests, bei denen auch Studenten der Bonner Uni halfen. Noch ist offen, ob in weiteren Betrieben auf Sars-CoV-2 getestet wird.

Im Rhein-Sieg-Kreis sind am Montag weitere Mitarbeiter eines fleischverarbeitenden Betriebs auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Dabei handelt es sich um das Unternehmen Willms Fleisch aus Ruppichteroth, wie der Betrieb am Montag auf Anfrage bestätigte. Die Testung hatte am Samstag begonnen.

Hintergrund ist eine Anordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, nach der alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben in NRW auf Sars-CoV-2 zu testen sind. Vorausgegangen war dieser ein größerer Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Coesfeld im Münsterland.

Bislang kein Verdachtsfall bei Willms

Laut dem Rhein-Sieg-Kreis werden bei Willms Fleisch insgesamt 760 Tests durchgeführt. „Die Ergebnisse werden wir nach und nach erhalten. Wir möchten hier betonen, dass es bis jetzt in unserem gesamten Betrieb keinen Verdachtsfall gegeben hat“, teilte ein Sprecher der Firma Willms Fleisch mit.

Zwei Drittel der Mitarbeiter haben einen Werkvertrag

Die Kreisverwaltung rechnet in etwa ein bis zwei Tagen mit den Ergebnissen der Tests. Saisonbedingt seien derzeit rund zwei Drittel der Mitarbeiter über Werkverträge beschäftigt, so der Sprecher.

Sie stammten größtenteils aus osteuropäischen Ländern. „Wir sind uns unserer Verantwortung sehr bewusst und stehen in engem Austausch mit dem Werkvertragsunternehmen.“

Firma: In Unterkünften werden Schutzauflagen eingehalten

Die Unterkünfte in der Region lasse das Unternehmen regelmäßig von unabhängigen Wirtschaftsprüfern untersuchen. „Hier hat es keinerlei Beanstandungen gegen die Arbeitsstättenverordnung gegeben“, sagte der Sprecher.

Am Montag habe das Amt für Arbeitsschutz zudem die Einhaltung der Corona-Schutzauflagen überprüft und keine Abweichungen festgestellt, so der Betrieb.

Die Firma hat drei weitere Standorte in Deutschland, darunter einen Schlachthof in Bochum, wo ebenfalls 350 Mitarbeiter getestet werden.

Rasting in Meckenheim nicht betroffen

Welche weiteren Schlacht- oder fleischverarbeitenden Betriebe im Rhein-Sieg-Kreis von den Massentests betroffen sind, ist laut Kreissprecherin Rita Lorenz derzeit in Abstimmung mit der Bezirksregierung noch in Prüfung. Offen sei etwa, ob es nur große Betriebe betreffe.

Eine weitere Frage sei, ob auch getestet werde, wenn Mitarbeiter nicht in Sammelunterkünften untergebracht seien, so Lorenz. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es laut Kreisverwaltung 19 kleinere Schlachtbetriebe.

Der Meckenheimer Fleischhof Rasting ist von der Testungsanordnung des Landes nach eigener Aussage hingegen nicht betroffen. „Wir stehen mit den Behörden in Kontakt, aber wir sind kein Schlachtbetrieb“, sagte ein Sprecher der Geschäftsführung auf Anfrage des General-Anzeigers.

Außerdem, so der Sprecher, beschäftige das Unternehmen mit mehr als 900 Mitarbeitern am Meckenheimer Standort, anders als etwa die Schlachtbetriebe in Westfalen, keine Werkvertragsbeschäftigten und keine Leiharbeiter, die nicht selten in Saisonarbeiterunterkünften in der Nähe der jeweiligen Unternehmen leben.

Ebenso nicht vom Erlass des Landes NRW betroffen, ist der Meckenheimer Lebensmittelgroßhändler Rungis Express, der ebenso wie der Fleischhof Rasting im Meckenheimer Gewerbepark Kottenforst seinen Sitz hat.