897 Corona-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis : 16 Altenheime im Kreis vom Coronavirus betroffen

Symbolbild. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Rhein-Sieg-Kreis Während die Zahl der neuinfizierten Coronafälle im Rhein-Sieg-Kreis insgesamt auf niedrigem Niveau verläuft, steigt sie unter den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Nach Auskunft von Landrat Sebastian Schuster haben mittlerweile 16 Heime Fälle von Sars-CoV-2. In einem Fall müsse man gar in den Krisenmodus schalten, weil nahezu alle Mitarbeiter an dem Virus erkrankt seien.

Insgesamt zeigte sich Landrat Sebastian Schuster zufrieden mit dem Verlauf der Neuinfizierten. „Die Zahl stagniert, in einigen Kommunen ist sie sogar rückläufig. Das zeigt, dass die Maßnahmen der Kontaktsperre erste Erfolge zeigten“, sagte Schuster am Donnerstag. Mit Stand von Donnerstagmittag gebe es im Rhein-Sieg-Kreis 897 bestätigte Coronafälle. Mehr als 3500 Menschen befinden sich Schuster zufolge in häuslicher Absonderung. 366 Menschen sind wieder gesund. Tote zählt der Kreis bislang 18.

Starke Anstiege von neuinfizierten Fällen zeigten indes „ausschließlich Alten- und Pflegeeinrichtungen“. Dies sei aber ein Phänomen, das nicht kreisspezifisch, sondern bundesweit zu beobachten sei. „Das ist eine neue und zusätzliche Herausforderung für unser Gesundheitsamt und die Einrichtungen selbst.“

Für die rund 200 Einrichtungen im Rhein-Sieg-Kreis, von denen etwa 80 ambulante sind, sei das eine „sehr schwer lösbare Situation“, so Rainer Meilicke, Leiter des Kreisgesundheitsamts, der angesichts der erfreulichen kreisweiten Absolutzahlen keine Entwarnung gibt – nicht nur, weil es gibt es immer noch einen starken Zuwachs von Neuinfizierten gebe, sondern weil andernfalls die Kontaktpersonenverfolgung wieder erschwert und die Lage „nicht mehr beherrschbar wird“.

Kontaktketten in den Altenheimen unbedingt unterbrechen

Jetzt gelte es, unbedingt die Kontaktketten aus den betroffenen Altenheimen zu unterbrechen. 700 Abstriche seien aktuell veranlasst worden. In einem Haus sei die Lage derart dramatisch, weil fast alle Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden seien. „Da schaltet man jetzt auf Krisenmodus. Wir sind im Gespräch mit der Heimleitung, wie das Haus noch arbeitsfähig bleiben kann“, sagte Meilicke ohne den Namen der Einrichtung zu nennen.

„Ich werde das weder dementieren noch bestätigen“, sagte Annette Zang, Unternehmenssprecherin der CBT Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft mbH in Köln, auf die Frage, ob es sich dabei um das CBT-Wohnhaus St. Monika in Sankt Augustin handele. Richtig sei, dass 36 von insgesamt rund 100 Mitarbeitern positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden seien und man sich im Austausch mit den Behörden befände. „Ich kann aber zurzeit nicht sagen, wie viele davon aus dem Pflegebereich kommen“, sagte sie auf GA-Anfrage.

Mitarbeiter und Bewohner im Seniorenhaus St. Angela atmen auf

Erleichterung dagegen im Cellitinnen-Seniorenhaus St. Angela in Bornheim-Hersel. „Alle getesteten Mitarbeiter haben negative Ergebnisse bekommen“, sagte Heimleiter Daniel Hinkel auf GA-Anfrage. In Quarantäne befänden sich demnach zwei Mitarbeiter. Und auch von den Heimbewohnern müsse derzeit niemand intensivmedizinisch betreut werden.

Unterdessen räumten Meilicke und Schuster ein, dass es schwierig sei, älteren Menschen, insbesondere, wenn diese dement seien, von den Notwendigkeiten einer Kontaktsperre oder gar einer häuslichen Absonderung zu überzeugen. Schuster berichtete, dass es sogar Fälle gegeben habe, in denen Angehörige die Kreispolizeibehörde gerufen hätten, um mit polizeilicher Unterstützung die Besuchverbote zu umgehen. Kein Verständnis habe er auch für jene in einigen Einrichtungen, die ungeachtet der Situation „Kaffeekränze veranstalteten“. Das sei vor allem in jenen Bereichen der Fall, die Betreutes Wohnen anbieten. In den betreuten Wohnanlagen bestünden Situationen wie in einem „normalen Mietshaus“, sagten Hausleiter dem GA auf Anfrage. „Da können Sie als Vermieter auch nicht kontrollieren, wer das rein- und rauskommt. Das liegt nicht in unserer Hand.“