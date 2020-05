Zahlen aus den Kommunen : 15 neue Corona-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis gemeldet

Rhein-Sieg-Kreis Bei 194 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis ist Stand Sonntag eine akute Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen. Ein weiterer Covid-19-Patient ist am Wochenende verstorben. Hier ein Überblick über die aktuellen Zahlen.

Die Zahl der Menschen, die im Rhein-Sieg-Kreis positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden, ist am Wochenende erneut gestiegen: um 15 Fälle auf 1197. Das teilte der Kreis am Sonntagnachmittag mit (Stand: 17 Uhr). Davon gelten 960 Personen als genesen. In häuslicher Quarantäne befinden sich nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes zurzeit 2000 Menschen. Am Wochenende ist ein an Covid-19 Erkrankter gestorben. Insgesamt gab es bislang 43 Todesfälle in folgenden Kommunen: Alfter (1), Bad Honnef (2), Bornheim (3), Eitorf (4), Lohmar (2), Meckenheim (2), Much (1), Niederkassel (1), Rheinbach (1), Sankt Augustin (18), Siegburg (1), Swisttal (2), Troisdorf (2) Windeck (3).