Corona-Fall in der Region : Zwei Schulen im Siebengebirge geschlossen

Coronavirus

Am Mittwoch wurden zahlreiche Veranstaltungen im Siebengebirge gestrichen, um möglichen Coronainfektionen vorzubeugen und Infektionswege zu unterbrechen.

■ In Königswinter sagte der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) alle städtischen Veranstaltungen bis zum Ende der Osterferien am 18. April ab. Dazu gehören Sitzungen der politischen Gremien und öffentliche Veranstaltungen von Musikschule, Volkshochschule und Siebengebirgsmuseum. Eine detaillierte Übersicht und weitere Informationen werden in Kürze auf der städtischen Homepage bereitgestellt. Die Stadt empfiehlt allen privaten Veranstaltern und Vereinen, die Durchführung ihrer Aktivitäten kritisch zu hinterfragen. Abgesagt wurden außerdem die Ökumenische Bibelwoche der Evangelischen Kirchengemeinde Stieldorf-Heisterbacherrott am 18. und 19. März in Stieldorf und der Liederabend „Klassik in Königswinter“ am 21. März abgesagt.

■ In Bad Honnef fällt das Konzert des Clax-Ensembles und des Clubs Musicale Berckois am 28. März aus. Auch das Cura-Krankenhaus hat sich entschlossen, den „Tag der offenen Tür in der Geburtshilfe“ am 22. März abzusagen. Das Partnerschaftskomitee Bad Honnef-Wittichenau lässt am 13. März seine Mitgliederversammlung im „Alten Rathaus“ ausfallen. Auch die Vernissage des Vereins zur Förderung von Kunst & Kultur im Kunstraum am Sonntag, 15. März, wurde gestrichen.

Das Frauenfrühstück der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Rheinbreitbach, die Dekanatsrunde in Aegidienberg und der Kreuzweg im Kloster Heisterbach finden ebenfalls nicht statt. Abgesagt wurde auch der Edelfummelmarkt des Frauenzentrums Bad Honnef am 29. März.