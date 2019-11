Mit rund 70 Prozent gewonnen : Karsten Fehr bleibt Bürgermeister in Unkel

Karsten Fehr bleibt Bürgermeister in Unkel

Unkel. Der Amtsinhaber Karsten Fehr gewinnt die Wahl zum Verbandsbürgermeister in Unkel mit rund 70 Prozent deutlich vor seinem Herausforderer Holger Zeise. Das offizielle Ergebnis gibt es am Dienstag

Karsten Fehr ist der alte und neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel. Auch wenn das offizielle Wahlergebnis erst am Dienstagnachmittag um 18 Uhr bekannt gegeben wird – am Ergebnis wird sich höchsten marginal noch etwas ändern. Der parteilose Amtsinhaber Fehr lag am Sonntagabend mit 70,2 Prozent der Stimmen klar vor seinem Herausforderer Holger Zeise von Bündnis 90/Die Grünen.