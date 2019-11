Dienstältester Bürgermeister : Ortsgemeinderat Windhagen ernennt Josef Rüddel zum Ehrenbürger

Info

Mehr als ein halbes Jahrhundert im Amt

Josef Rüddel wurde am 20. Januar 1925 in Hallerbach als Sohn eines Stellmachers geboren. Während des Zweiten Weltkrieges von der Wehrmacht eingezogen, wurde er 1944 beim Rückzug aus Polen verwundet und in Gefangenschaft genommen.

1955 rückte der damals 30-jährige Landwirt in den Gemeinderat von Windhagen nach. Als im April 1963 Bürgermeister Josef Heuser starb, wurde Rüddel am 10. Mai 1963 als dessen Nachfolger gewählt.Rüddel, der erst als Bürgermeister in die CDU eintrat, war ab März 2012 dienstältester Bürgermeister Deutschlands und feierte 16 Monate später sein 50-jähriges Dienstjubiläum. Da war die ursprünglich landwirtschaftlich geprägte Gemeinde, in der es kein nennenswertes Gewerbesteueraufkommen gegeben hatte, zum Krösus des Kreises Neuwied aufgestiegen. Dank starker Unternehmen gibt es in dem auf knapp 4500 Einwohner angewachsenen Ort mehr als 2500 Arbeitsplätze. Außerdem verfügt Windhagen über gute Infrastruktur für Bürger und Vereine.Bei der Kommunalwahl 2014 noch mit 62 Prozent auf weitere fünf Jahre wiedergewählt, kündigte Rüddel 2018 an, 2019 nicht mehr zu kandidieren. 1975 war der Windhagener, der mit seiner 2017 verstorbenen Frau Gretchen drei Söhne hat, für sein kommunalpolitisches Engagement mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums wurde ihm 1988 das Bundesverdienstkreuz, 1998 die Freiherr-vom-Stein-Plakette verliehen.