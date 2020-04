Tests waren positiv : Zwei Corona-Fälle wurden in einem Flüchtlingsheim in Königswinter gemeldet

Zwei Corona-Fälle wurden in einem Flüchtlingsheim in Königswinter gemeldet

Königswinter Es sind zwei Corona-Fälle in einem Flüchtlingsheim in Königswinter gemeldet worden. Die Tests bei zwei Bewohnern waren positiv, wie Stadt meldete.

In einem Flüchtlingsheim in Königswinter sind zwei Männer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das haben Bürgermeister Peter Wirtz und Heike Jüngling, Dezernentin und Leiterin des Krisenstabs, am Donnerstagnachmittag bestätigt. Demnach habe es im Haus Katharina in der Altstadt am Mittwoch einen ersten Fall gegeben, ein zweiter sei am Donnerstagvormittag bestätigt worden. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises sei daraufhin im Laufe des Nachmittags das gesamte Flüchtlingsheim unter Quarantäne gestellt worden, das Areal wird derzeit mit einem Zaun abgesperrt.