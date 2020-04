Tests waren positiv : Zwei Corona-Fälle in Königswinterer Flüchtlingsunterkunft

Königswinter Die Stadt Königswinter und das Kreisgesundheitsamt haben das Haus Katharina mit 123 Menschen unter Quarantäne gestellt, nachdem zwei Bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden.

123 Menschen in einer Unterkunft, die allesamt unter Quarantäne stehen – Rainer Meilicke, Leiter des Kreisgesundheitsamts, sieht zurzeit das Problem in der Region vor allem in den Infektionsketten „in geschlossenen Systemen“. Das Coronavirus ist nun auch in einer der beiden Flüchtlingsunterkünfte in Königswinter angekommen.