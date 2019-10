Weindorf auf dem Marktplatz : Königswinter feiert vier Tage lang Winzerfest

Königswinter Bis Sonntag steht Königswinter ganz im Zeichen des Winzerfestes. In diesem Jahr sind die Stände im Weindorf am Marktplatz bereits ab Donnerstag geöffnet.

Ein Weindorf auf dem Marktplatz, Weine aus der Region, Bandauftritte am Abend und der traditionelle Festzug am Abschlusstag: Königswinter steht von diesem Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. Oktober, wieder ganz im Zeichen des Winzerfestes. Ausnahmsweise aufgrund des Tags der Deutschen Einheit bieten die Weinstände bereits an diesem Donnerstag ab 11 Uhr ihre Spezialitäten an. Zwei Stunden später spielt dann das Bläsercorps Oberpleis und sorgt für die musikalische Unterhaltung in der Altstadt.