Wetter im Rheinland : Meteorologe erwartet Pollenflug an Weihnachten

Bauhofleiter Michael Groß, Meteorologe Karsten Brandt und Bürgermeister Peter Wirtz (v.l.) stellen am Baubetriebshof in Oberpleis die Wetterfibel vor. Foto: Frank Homann

Oberpleis Der Bonner Meteorologe Karsten Brandt hat sich mit dem Klima im Rheinland und den dortigen Auswirkungen des Klimawandels auseinandergesetzt. Die derzeit milden Temperaturen bereiten nicht nur der Vegetation Probleme.

Es wird wieder nichts aus weißen Weihnachten. Selbst die größten Optimisten dürften angesichts der frühlingshaften Witterung die Hoffnung auf Schnee an Heiligabend aufgegeben haben. Zumal auch Experten wie der Bonner Meteorologe Karsten Brandt weiße Weihnachten in der Region „ziemlich sicher ausschließen“: „Die Chancen liegen bei unter fünf Prozent.“

Stattdessen hat Brandt am Dienstag das Messgerät für den Pollenflug gestartet, so früh wie nie zuvor. „Es ist extrem wahrscheinlich, dass wir bis Weihnachten schon den ersten Pollenflug haben“, sagt der Fachmann. Also Pollen statt Schneeflöckchen – eine schöne Bescherung für Allergiker. Für die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs in Königswinter indes sind das eher gute Nachrichten: Da nicht mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen ist, dürfen sie auf entspannte Feiertage hoffen.