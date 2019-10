Die Grünen in Königswinter : Wagner als neuen Bürgermeisterkandidaten nominiert

Die Grünen in Königswinter

Königswinter Die Grünen nominieren Lutz Wagner zum Bürgermeisterkandidaten. Die Partei will eine starke Rolle im nächsten Stadtrat in Königswinter spielen.

Die Königswinterer Grünen stehen geschlossen hinter Lutz Wagner. Die Mitglieder des Ortsverbandes sprachen sich bei der Mitgliederversammlung in der Gaststätte "Tubak" in geheimer Abstimmung einstimmig für den gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten von SPD, Grünen und Königswinterer Wählerinitiative (Köwi) aus. Die Köwis hatten bereits für ihren Fraktionsvorsitzenden gestimmt. Nun fehlt noch das Votum der SPD-Mitglieder, die am Montag abstimmen.