18-Jährige aus Königswinter : Polizei sucht nach Vermisster Vanessa B. und ihrer Tochter

Bonn Die 18-jährige Vanessa B. und ihre einjährige Tochter, die in einer Einrichtung in Königswinter leben, werden vermisst. Gesehen wurden sie zuletzt vergangenen Donnerstag. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

