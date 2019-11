Porsche kollidiert mit Brückenpfeiler : Unfall auf A3 bei Bockeroth: Autobahn für 6,5 Stunden gesperrt

Seit dem Nachmittag ist die A3 in Richtung Frankfurt gesperrt, nachdem bei Königswinter-Bockeroth ein Porsche gegen einen Brückenpfeiler gerast ist. Foto: Feuerwehr Sankt Augustin

Königswinter Nach einem schweren Unfall auf der A 3 in Höhe Bockeroth war die Autobahn in Richtung Frankfurt seit dem Nachmittag stundenlang voll gesperrt. Dort war ein Porsche mit einem Brückenpfeiler kollidiert. Etliche Autofahrer mussten rund 6,5 Stunden im Stau ausharren.

Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag der Fahrer eines Porsche, nachdem er gegen 15.45 Uhr auf der Autobahn 3 in Höhe Bockeroth mit einem Brückenpfeiler kollidiert war. Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz und kümmerten sich zunächst um den 66-Jährigen, ehe er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt für rund 6,5 Stunden.