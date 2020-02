Keine Verletzten : Trockner und Waschmaschine brannten in Heisterbacherrot

Heisterbacherrott Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter musste am Sonntag zu einem Gebäude in der Dollendorfer Straße in Heisterbacherrott ausrücken. Dort war im Keller eines Wohnhauses ein Trockner in Brand geraten.

Nach Heisterbacherrott musste die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Sonntag ausrücken. Wie die Feuerwehr Königswinter mitteilt, war gegen 18 Uhr ein Wäschetrockner in einem Gebäude an der Dollendorfer Straße in Brand geraten. Dieser stand im Keller, in dem sich sowohl das Gästezimmer als auch die Wohnung der Eigentümer befindet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hätten die Eigentümer das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Aus dem Untergeschoss sei dichter Rauch aufgestiegen. Auch eine Waschmaschine war laut Feuerwehr von dem Feuer betroffen. Es gelang den Wehrleuten jedoch schnell, das Feuer zu löschen und die brennenden Gegenstände aus dem Haus zu entfernen.

Derzeit sei das Haus aufgrund des Rauchs und der daraus entstandenen Schäden unbewohnbar.