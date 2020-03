„De Naas von Kölle“ : Wie die 4711-Familie Mülhens das Siebengebirge prägte

Königswinter Das Siebengebirge sähe ohne den Einfluss der Industriellenfamilie Mülhens anders aus. Das zeigt eine Ausstellung, die zurzeit nur im Internet zu sehen ist, nach Corona in der Talstation der Drachenfelsbahn gezeigt werden soll.

Dokumente und Fotos erzählen Familiengeschichte

Der Wintermühlenhof wird 1840 Sommersitz

Bilder und Artikel aus sechs Generationen

Achenbach hat die Exponate für die Schau zusammengetragen. Darunter ein handgeschriebener Brief ihres Vaters, den dieser selbst vergessen hatte. Aber auch viele weitere Dokumente, Zeitungsartikel, Zeichnungen, Gemälde und Aufnahmen in und vom Siebengebirge und der Familie Mülhens. „Begleiten Sie uns durch die Geschichte über sechs Generationen mit Bildern“, lädt die Schau ein.

Auf dem Alten Friedhof in Königswinter beigesetzt

Anrührend offenbart die Ausstellung, dass der erst 33-jährige Ferdinand danach nie wieder heiratete und dass bis heute im Park des Wintermühlenhofs eine Statue steht, die er bei einer Italien-Reise kaufte, weil sie ihn an seine große Liebe erinnerte. Neben ihr wurde Ferdinand 1928 wunschgemäß auf dem Alten Friedhof in Königswinter beigesetzt – und nicht im Familiengrab in Köln.

Tourismus wäre kaum vorstellbar ohne Ferdinand

Wie Ferdinand Mülhens fanden auch dessen Enkelin Luise und deren Nachkommen ihre Heimat im Siebengebirge, obwohl sie vor allem in jungen Jahren die ganze Welt bereisten. Ferdinand Mülhens und auch seine Enkelin wurden mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt Königswinter geehrt. Luise Streve starb 1990 in Ittenbach.

Dort hatte sie gelebt, seit sie 1970 den Wintermühlenhof an ihren Sohn Dieter und dessen Familie übergeben hatte. „Luise hat den Wintermühlenhof bis an ihr Lebensende täglich besucht und sich um seine Pflege und den Erhalt gekümmert“, heißt es in der Ausstellung. Diese soll möglichst bald in der Talstation der Drachenfelsbahn gezeigt werden, ergänzt um eine Broschüre zur Familiengeschichte.