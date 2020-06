Einsatz an der Löwenburg : Feuerwehr rettet verletzten Mann nachts im Siebengebirge

In der Nacht zum Sonntag war die Feuerwehr an der Löwenburg im Einsatz (Symbolbild). Foto: Frank Homann

Königswinter Zu einer großen Rettungsaktion im Siebengebirge wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag gerufen. An der Löwenburg hatte sich bei einem Sturz in der Dunkelheit ein Mann schwer am Bein verletzt.



Von Christine Bähr

In der Nacht zu Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem großen Rettungseinsatz auf der Löwenburg im Siebengebirge aus. Laut Mitteilung hatte sich ein Mann dort bei einem Sturz eine schwere Beinverletzung zugezogen. Seine Begleitung wählte den Notruf.