Kooperation vereinbart : Schule und Sportverein planen Leistungszentrum für Jugendhandball

Königswinter Die Jugenddorf-Christophorusschule (CJD) und die HSG Siebengebirge haben eine enge Zusammenarbeit beschlossen. Ziele der Partner ist der Ausbau von sportlichen Ganztagsangeboten bis hin zum Handball-Internat sowie die schulische, soziale und sportliche Förderung von jungen Handballern.

Martin Krude, Schulleiter der CJD-Realschule, freut sich mit allen Kollegen auf die Zusammenarbeit. Zunächst werde das attraktive Angebot der Arbeitsgemeinschaften am CJD durch die Kooperation mit dem Sportverein nochmals gesteigert. "Wir erhoffen uns grundsätzlich langfristige Synergieeffekte für die Schule und den Verein", sagt er. Marcus Kesper, Jugendleiter der HSG, nennt die Kooperation "einen Meilenstein" - in der Vereinsarbeit und insbesondere für die Nachwuchsförderung. "Wir haben die großartige Chance, hier in Königswinter ein Zentrum für den Handballsport zu etablieren und gleichzeitig den Spaß an unserem Sport regelmäßig in der Schule zu vermitteln", meint er.